В Днепре военный устроил стрельбу и взорвал гранаты в квартире

В Днепре задержали вооруженного военнослужащего. Он взорвал гранату в квартире и начал стрелять.

В результате этого правоохранители открыли три уголовных производства. Сейчас злоумышленника задержали.

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В Днепре военный устроил стрельбу

Как стало известно, спецназовцы КОРД задержали мужчину, который бросил гранату в сторону правоохранителей, взорвал в квартире еще два боеприпаса и устроил стрельбу. К счастью, никто не пострадал.

В результате этого злоумышленника задержали. Им оказался 32-летний военнослужащий, которого разыскивали за кражу оружия. Он арендовал квартиру по проспекту Гагарина в Днепре.

Мужчину задержали. С места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат,

– отметили в полиции.

Уголовные производства открыты по статьям:

о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами,

о хулиганстве,

о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

В Днепре задержали военного-злоумышленника / фото ГУ НП в Днепропетровской области

В Киеве продавец устроил стрельбу в торговом центре

В декабре 2022 года киевлянка сообщила, что слышала звуки, похожие на выстрелы в магазине по улице Петра Вершигоры. На место происшествия немедленно прибыли полицейские.

Как стало известно, между продавцом и посетителем магазина возник внезапный конфликт, во время которого продавец трижды выстрелил в пол. В результате хулиганских действий никто не пострадал. Нарушителю сбежать помешали свидетели происшествия и потерпевший, которые держали его до прибытия полиции.