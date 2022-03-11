Днепропетровщина оправляется от авиаудара: люди заклеивают окна и разбирают завалы

Россия утром 11 марта нанесла три авиаудара по Днепру возле жилых домов и детсада. Взрывы прогремели около 06:10 в Новокодацком районе.

Ближе к 10:00 спасатели сообщили, что им удалось локализовать пожар, возникший в результате авиаудара. А ближе к вечеру город начал оправляться от утренней катастрофы.

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Как сообщил глава Днепропетровской ОГА/ОВА Валентин Резниченко, по состоянию на 18.00 коммунальщики вместе с жителями домов, которым нанесла ущерб взрывная волна, чинят поврежденные двери и закрывают пленкой, выбитые окна.

Он отметил, что тепло, свет, вода в пострадавшем микрорайоне есть.

Днепропетровщина оправляется от авиаудара / Фото из телеграм-канала Валентина Резниченко

Напомним, что в своем телеграм-канале пресс-служба ГСЧС Украины отметила, что в результате авиаударов погиб один человек.