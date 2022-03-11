Ближче до 10:00 рятувальники повідомили, що їм вдалося локалізувати пожежу, яка виникла внаслідок авіаудару. А ближче до вечора місто почало оговтуватися від ранкової катастрофи.

До теми Наслідки авіаудару по Дніпру: у ДСНС показали фото руйнувань

Як повідомив Валентин Резніченко, очільник Дніпропетровської ОДА/ОВА, станом на 18:00 комунальники разом з мешканцями будинків, яким завдала шкоди вибухова хвиля, залагоджують пошкоджені двері та закривають плівкою вибиті вікна.

Він зазначив, що тепло, світло, вода у постраждалому мікрорайоні є.

Дніпропетровщина оговтується від авіаудару / Фото з телеграм-каналу Валентин Резніченко

Нагадаємо, що на своєму телеграм-каналі пресслужба ДСНС України зазначила, що внаслідок авіаударів загинула одна людина.