На Днепропетровщине изменили комендантский час: нельзя выходить из дома после 20:00
Источник:фейсбук Днепровской РГА
В Днепропетровской области продлили комендантский час. Теперь она будет действовать с 20:00 до 06:00. В настоящее время жители области должны находиться дома.
В период комендантского часа общественный транспорт не будет работать. Такое решение принял Совет обороны Днепропетровской области.
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Кого не касается комендантский час
Во время действия комендантского часа жителям области запрещено находиться на улицах и в общественных местах без спецпропусков.
В частности, это касается работников воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины.
Кто еще может находиться на улице во время комендантского часа:
- Могут находиться на улицах по служебным удостоверениям работники:
- Днепропетровской ОГА и областного совета,
- Днепровского городского совета,
- правоохранительных органов и органов военного управления,
- также работники критической инфраструктуры – по служебным удостоверениям.
Что будет с нарушителями? Людей, которые нарушат комендантский час, будут отправлять в Нацполицию.
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