На Днепропетровщине изменили комендантский час: нельзя выходить из дома после 20:00

В Днепропетровской области продлили комендантский час. Теперь она будет действовать с 20:00 до 06:00. В настоящее время жители области должны находиться дома.

В период комендантского часа общественный транспорт не будет работать. Такое решение принял Совет обороны Днепропетровской области.

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Кого не касается комендантский час

Во время действия комендантского часа жителям области запрещено находиться на улицах и в общественных местах без спецпропусков.

В частности, это касается работников воинских частей и подразделений Вооруженных Сил Украины.

Кто еще может находиться на улице во время комендантского часа:

Могут находиться на улицах по служебным удостоверениям работники:

Днепропетровской ОГА и областного совета,

Днепровского городского совета,

правоохранительных органов и органов военного управления,

также работники критической инфраструктуры – по служебным удостоверениям.

Что будет с нарушителями? Людей, которые нарушат комендантский час, будут отправлять в Нацполицию.

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