У період комендантської години громадський транспорт не працюватиме. Таке рішення прийняла Рада оборони Дніпропетровської області.
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Кого не стосується комендантська година
Під час дії комендантської години мешканцям області заборонено перебувати на вулицях та у громадських місцях без спецперепусток.
Зокрема, це не стосується працівників військових частин та підрозділів Збройних Сил України.
Хто ще може перебувати на вулиці під час комендантської години:
- Можуть перебувати на вулицях за службовими посвідченнями працівники:
- Дніпропетровської ОДА та обласної ради,
- Дніпровської міської ради,
- правоохоронних органів і органів військового управління,
- також працівники критичної інфраструктури – за службовими посвідченнями.
Що буде з порушниками? Людей, які порушать комендантську годину відправлятимуть до Нацполіції.
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