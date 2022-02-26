У період комендантської години громадський транспорт не працюватиме. Таке рішення прийняла Рада оборони Дніпропетровської області.

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Кого не стосується комендантська година

Під час дії комендантської години мешканцям області заборонено перебувати на вулицях та у громадських місцях без спецперепусток.

Зокрема, це не стосується працівників військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

Хто ще може перебувати на вулиці під час комендантської години:

Можуть перебувати на вулицях за службовими посвідченнями працівники:

Дніпропетровської ОДА та обласної ради,

Дніпровської міської ради,

правоохоронних органів і органів військового управління,

також працівники критичної інфраструктури – за службовими посвідченнями.

Що буде з порушниками? Людей, які порушать комендантську годину відправлятимуть до Нацполіції.

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