На Днепропетровщине – "прилет": оккупанты стреляли по окраине села

Российские оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины. Так, на Днепропетровщине ночью и утром 1 мая 2022 года — тревоги.

Об этом сообщили источники 24 канала в Областной военной администрации.

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Согласно информации, был один обстрел Зеленодольской общины. Российские военные смогли попасть по окраине одного из сел общины.

От обстрелов никто из граждан не пострадал. Подробная информация уточняется.

Что известно об обстрелах на Днепропетровщине

В Днепропетровской области российская армия из "Градов" обстреляла два поселка в Криворожском районе. Пострадавших нет, на месте продолжают работать спасатели.

Вчера, 28 апреля, оккупанты снова обстреляли ракетами заброшенный завод в Синельниковском районе. На его территории давно уже ничего не было, потому и пострадавших нет.

Одну из вражеских ракет удалось сбить в Днепропетровской области. На поле остались только обломки убийственной техники. Разрушений нет, пострадавших тоже.

Российские оккупанты 23 апреля попали ракетой в Днепровский район. В результате попадания ракеты в земле образовалась воронка , глубина которой составляет 4 метра, а ширина – 8 метров. Только она обошлась россиянам в несколько миллионов долларов.

Российские оккупанты ночью 10 апреля атаковали Днепропетровщину. В результате пострадали объекты в Днепре, Днепровском и Павлоградском районах. В области практически каждый час были сирены, извещавшие о воздушной тревоге.

Как отметил глава ОВА, россияне уже понимают, что проигрывают войну в Украине. Они несут значительные потери, мобилизуют все свои усилия, но не могут достичь поставленных целей. Поэтому оккупанты и занимаются террором, обстреливая ракетами мирные города.

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