На Днепропетровщине раздаются сирены
15 марта 2022 , 07:43Читати новину українською
Источник:Суспільне Дніпро
На Днепропетровщине раздается воздушная тревога. Людям необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.
Жителей предупредили о воздушной угрозе авиационного удара от России. Тревожные сирены там зазвучали 15 марта в 07:36.
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Сохраняйте спокойствие. Возьмите с собой в укрытие самые важные вещи. Помогите добраться туда вашим близким и соседям.
Не покидайте укрытие, пока не зазвучат сирены об отбое воздушной тревоги. Их включат тогда, когда возвращаться домой будет безопасно. Об этом также будут сообщать на официальных ресурсах.