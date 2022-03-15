На Днепропетровщине раздаются сирены

На Днепропетровщине раздается воздушная тревога. Людям необходимо немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Жителей предупредили о воздушной угрозе авиационного удара от России. Тревожные сирены там зазвучали 15 марта в 07:36.

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Сохраняйте спокойствие. Возьмите с собой в укрытие самые важные вещи. Помогите добраться туда вашим близким и соседям.

Не покидайте укрытие, пока не зазвучат сирены об отбое воздушной тревоги. Их включат тогда, когда возвращаться домой будет безопасно. Об этом также будут сообщать на официальных ресурсах.