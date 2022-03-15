Мешканців попередили про повітряну загрозу авіаційного удару від Росії. Тривожні сирени там зазвучали 15 березня о 07:36.

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Зберігайте спокій. Візьміть з собою в укриття найважливіші речі. Допоможіть дістатися туди й вашим близьким та сусідам.

Не покидайте укриття, поки не зазвучать сирени про відбій повітряної тривоги. Їм увімкнуть тоді, коли повертатися додому буде безпечно. Про це також повідомлятимуть на офіційних ресурсах.