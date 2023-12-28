Чиновникам ТЦК предоставили право проверять документы и осматривать вещи у лиц на Днепропетровщине
На Днепропетровщине был введен особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения. Касается он двух районов в регионе. Там сотрудникам ТЦК разрешили проверять документы и осматривать вещи.
Дополнительные мероприятия военного положения были введены в двух районах Днепропетровской области. Речь идет о Днепровском и Синельниковском. Рассказываем, что имеется в виду.
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Что ждет жителей Синельниковского района
На сайте Синельниковского городского совета написали, что на его территории:
- установили особый режим въезда и выезда, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;
- также вводят на срок действия правового режима военного положения как проверку документов, так и осмотр вещей у лиц на территории Синельниковского района, ссылаясь на порядок, определенный Постановлением Кабинета Министров.
В Суспильном отметили, что на странице Новоалександровского общества Днепровского района опубликовали документ. Речь идет об информировании от начальника Днепровского РТЦК и СП. В соответствующем документе обозначили право проверять документы и осматривать вещи сотрудниками ТЦК. Правда, позже доступ к соответствующей публикации исчез.
Документ, в котором разрешат осматривать вещи сотрудниками ТЦК / Скриншот
Документ, в котором разрешат осматривать вещи сотрудниками ТЦК / Скриншот
Будут ли раздавать полицейские повестки
В Нацполиции против того, чтобы их сотрудники еще раздавали повестки военнообязанным без участия сотрудников ТЦК и СП. Как отметил глава Нацполиции Украины Иван Выговский, у полицейских и так достаточно работы.
Он добавил, что правоохранители периодически "подхватывают разные моменты" у других правоохранительных структур.
У нас очень много своего функционала и мы считаем, что каждый должен заниматься своей работой. Мы и так подхватываем разные моменты. Полиция является крупнейшим правоохранительным органом, мы подставляем плечо другим правоохранительным структурам,
– отметил Выговский.
Он подчеркнул, что если этого не делать, то просто упадут некоторые важные направления работы.
Мы же напомним, что в новом законопроекте предлагают, чтобы у полицейских были полномочия вручать повестки. Но, как видим, сами правоохранители не в восторге от этой инициативы.