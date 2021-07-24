Пламя распространилось близ села Новоивановка, что в Криворожском районе. На этих полях недавно собрали урожай.

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Пламя быстро распространялось из-за порывов ветра

Когда пожарные прибыли на место пожара, то увидели, что его масштабы растут прямо на глазах. Огонь распространился на площадь 4 гектара. В основном, горела стерня.

На локализацию огня ушел час

С огнем боролись 9 спасателей и 2 единицы техники. На то, чтобы локализовать пожар, много времени не понадобилось. На это ушло около часа. Еще через 30 минут с пламенем окончательно справились.

Важно! Пострадавших в результате пожара нет. Причину возгорания пока не выяснили.



Пожар преодолели за полтора часа / Фото ГСЧС



Горела стерня / Фото ГСЧС

В Украине – чрезвычайный уровень пожарной опасности

Отметим, что 24 – 26 июля в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призвали в это время не разводить костры на природе. Ведь зачастую к ужасным последствиям приводит именно человеческая небрежность.

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Наибольшая пожарная опасность на выходных на Волыни, в Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях.