Пламя распространилось близ села Новоивановка, что в Криворожском районе. На этих полях недавно собрали урожай.
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Пламя быстро распространялось из-за порывов ветра
Когда пожарные прибыли на место пожара, то увидели, что его масштабы растут прямо на глазах. Огонь распространился на площадь 4 гектара. В основном, горела стерня.
На локализацию огня ушел час
С огнем боролись 9 спасателей и 2 единицы техники. На то, чтобы локализовать пожар, много времени не понадобилось. На это ушло около часа. Еще через 30 минут с пламенем окончательно справились.
Пожар преодолели за полтора часа / Фото ГСЧС
В Украине – чрезвычайный уровень пожарной опасности
Отметим, что 24 – 26 июля в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели призвали в это время не разводить костры на природе. Ведь зачастую к ужасным последствиям приводит именно человеческая небрежность.
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Наибольшая пожарная опасность на выходных на Волыни, в Тернопольской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской и Николаевской областях.