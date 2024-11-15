На Днепропетровщине командир воинской части заставлял подчиненных строить дома
В Днепропетровской области разоблачили командира воинской части, который вместо несения службы заставлял подчиненных строить дома. В случае отказа угрожал отправить на передовую в самые горячие точки.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис генпрокурора и ГБР.
Смотрите также Помогли уклониться от мобилизации более 1000 мужчинам: в Киеве задержали 3 должностных лиц ТЦК
Вместо несения службы строили коттеджи для родственников командира
По данным следствия, течение 2022 – 2024 годов подполковник силами подчиненных построил 2 частных двухэтажных дома.
У Госбюро расследований уточнили, что военнослужащие возводили двухэтажные коттеджи для матери и тещи подполковника. Строили с фундамента. Также начальник "заказал" в доме для матери зону барбекю.
Почти 3 года военнослужащие не появлялись на службе. Впрочем, ежемесячно получали полное денежное обеспечение, включая дополнительное вознаграждение за якобы выполнение "боевых (специальных) задач".
Кстати, в случае отказа работать, командир угрожал отправить на передовую в самые горячие точки.
В Офисе генпрокурора отметили, что за время фактического отсутствия на военной службе привлеченным к строительным работам 5 военнослужащим выплачено более 2,5 миллиона гривен.
Командир заставлял подчиненных строить дома / Фото Офиса генпрокурора, ГБР
В конце концов командира воинской части задержали правоохранители. По месту жительства и службы уже провели 12 обысков. В частности, изъяли документы о начислении и выплате зарплаты военнослужащим, сведения об их суточных нарядах, личные дела, телефоны и черновые записи по строительству.
Командиру воинской части сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения. Ему уже избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.
Обратите внимание! Теперь командиру воинской части грозит от 8 до 12 лет за решеткой.