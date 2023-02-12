Днепропетровщину атакуют дроны-камикадзе: в области – тревога

Вечером 12 февраля в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Впоследствии раздались взрывы.

Враг атакует с помощью дронов-камикадзе. Угроза атаки беспилотниками сохраняется и на Юге, сообщает 24 Канал.

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В Днепре слышали взрывы

Около 20.00 12 февраля воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области. Буквально спустя считанные минуты местные телеграмм-каналы сообщили о взрыве в Днепре. По предварительным данным, это результат работы сил ПВО.

Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук сообщил, что кафиры снова запустили дроны. Также чиновник подтвердил работу ПВО.

Снова "мопеды". Стражи неба – в защите. Будьте осторожны, берегите себя,

– написал Лукашук.

По данным мониторинговой группы Monitor, россияне снова атакуют иранскими дронами-камикадзе и по состоянию на 20:18 они двигаются в сторону Харьковщины.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сначала предупредил о двух дронах на Юге, а впоследствии отметил, что больше беспилотников оккупанты выпустили на Восток, поэтому чиновник призвал жителей этих регионов быть осторожными.

По состоянию на 20:25, как сообщает телеграмм-канал "Николаевский Ванек", в воздухе по меньшей мере 3 дрона –по одному в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях.

По состоянию на 20:28 воздушная тревога объявлена в:

Днепропетровской области;

Полтавской области;

Светловодской общине Кировоградской области;

в Харьковской области.

Кроме угрозы атаки дронами, в Харьковской области есть угроза артиллерийского обстрела приграничных территории. Также угроза артобстрела идет в Никопольском районе Днепропетровской области.