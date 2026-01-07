Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены, – Минэнерго

Россия 7 января нанесла очередной удар по украинской энергетике. Вследствие этого Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Какие последствия российской атаки по энергетике 7 января?

В Минэнерго отметили, что вечером 7 января российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины.

В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области,

– говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что критическая инфраструктура в регионах функционирует от резервного питания.

"Обзор повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", – резюмировали в Минэнерго.