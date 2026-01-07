7 января, 23:24
Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены, – Минэнерго
Россия 7 января нанесла очередной удар по украинской энергетике. Вследствие этого Днепропетровская и Запорожская области почти полностью обесточены.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.
Какие последствия российской атаки по энергетике 7 января?
В Минэнерго отметили, что вечером 7 января российские войска нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Украины.
В результате атаки почти полностью обесточены Днепропетровская и Запорожская области,
– говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что критическая инфраструктура в регионах функционирует от резервного питания.
"Обзор повреждений, оценка последствий и восстановительные работы начнутся сразу, как только это позволит ситуация с безопасностью", – резюмировали в Минэнерго.