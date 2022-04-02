В Днепропетровской области подросток бросил в бомбоубежище с людьми коктейль Молотова
Источник:Нацполиция
В Покрове Днепропетровской области подросток бросил в бобоубежище коктейль Молотова. В то время там находились люди.
Полицейские оперативно задержали 14-летнего злоумышленника. Инцидент произошел 31 марта.
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14-летний подросток во время тревоги бросил в бомбоубежище бутылку с горючей смесью от которой произошло возгорание,
– пишут в полиции.
В укрытии находились преимущественно женщины и дети. К счастью, никто не пострадал.
Полицейские обнаружили, что против злоумышленника уже открывали в суде дела за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
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