Ракетный удар по Днепропетровщине: прокуратура открыла уголовное производство

Оккупанты 8 марта нанесли ракетный удар по школьному стадиону в поселке Григоровка на Днепропетровщине. Прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Враг повредил стадион местной школы. Взрывная волна была так мощна, что выбила окна и двери учебного заведения.

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К счастью, пострадавших или погибших в результате обстрела – нет.

Удар повредил стадион местной школы. Взрывная волна выбила окна и двери учебного заведения, погибших и травмированных нет,

– говорится в сообщении.

Ракетный удар по школьному стадиону / Днепропетровская областная прокуратура

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