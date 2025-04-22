В Днепропетровской области нетрезвая женщина наехала на кладбище: повреждена могила защитника

В Днепропетровской области женщина, находясь в нетрезвом состоянии, совершила наезд на авто на территорию кладбища. В результате ДТП пострадала могила павшего защитника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

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Что известно о наезде на кладбище в Днепропетровской области

Полицейские установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло 21 апреля в 20:30 на территории кладбища в городе Терновка в Днепропетровской области.

По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и допустила наезд на несколько мест захоронений. В результате столкновения значительные повреждения получила одна из могил, где похоронен погибший защитник Украины,

– говорится в сообщении.

Далее водитель покинула место происшествия, пытаясь избежать ответственности. В конце концов полицейские установили личность нарушительницы. В момент ДТП она находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сейчас правоохранители решают вопрос о правовой квалификации события и привлечения женщины к ответственности.

К слову, ранее в Виннице ограбили могилу украинского защитника Назария Гринцевича "Гренки". Правоохранители обнаружили женщину, причастную к этому преступлению, ей уже избрана мера пресечения и назначили домашний арест в ночное время на 60 суток.