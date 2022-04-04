Днепропетровскую область обстреляли из систем залпового огня: людей успели эвакуировать
4 апреля 2022 , 09:44Читати новину українською
Источник:Александр Вилкул
Оккупанты били из систем залпового огня по Нововоронцовке и Марьянскому. К счастью, людей заблаговременно эвакуировали в Кривой Рог.
Обстрелы были ночью 4 апреля. Наутро ситуация контролируемая. Об этом сообщил депутат Днепропетровского облсовета Александр Вилкул.
Читайте также Окрестности Кривого Рога захватчики обстреляли "Градами", – военная администрация
К счастью, обошлось без жертв. Все благодаря тому, что людей вовремя эвакуировали.
Ночью были сильные обстрелы орками из систем залпового огня Нововоронцовки и Марьянского. Жертв нет. Ранее мы провели эвакуацию в Кривой Рог,
– написал депутат.
Вилкул благодарит тех, кто согласился выехать. Таким образом люди спасли себе жизнь.
Обратите внимание – За сутки Украина сбила вертолет и 2 самолета оккупантов: видео