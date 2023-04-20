Об этом 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович. По его словам, таким образом Россия готовится к контрнаступлению ВСУ.

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Что задумал Путин

Денис Попович убежден, что человек, похожий на Путина, побывала на временно оккупированной территории Украины и проверила готовность российских войск к отражению контрнаступательных действий украинской армии в Херсонской и Запорожской области.

Создание отдельной "Днепровской группировки войск" подчеркивает важность этого направления, то есть серьезность намерений удержать этот сухопутный треугольник,

– подчеркнул он.

Военный обозреватель отметил, что для противостояния ВСУ выделяется отдельная ответственная структура.

"Эта ситуация может быть взята под непосредственный контроль главнокомандующего – человека, который похож на Путина", – подчеркнул он.

По его словам, создание "Днепровской группировки войск" свидетельствует о серьезной обороне именно этого участка.

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Диктатор никому не доверяет

Денис Попович рассказал, что Путин не доверяет Валерию Герасимову и Сергею Шойгу, поскольку они не выполнили захват Донецкой области.

Пришлось уменьшать цель – получить хотя бы Бахмут или Авдеевку.

"Пока эти задачи не выполнены, поэтому он очевидно, что не доверяет своим генералам, министру обороны и хочет напрямую включиться в процессы обороны и удержания временно оккупированной территории Украины на Юге", – пояснил Попов.

По его мнению, Путин и сам боится украинского контрнаступления.

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