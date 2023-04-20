Про це 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович. За його словами, у такий спосіб Росія готується до контрнаступу ЗСУ.

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Що задумав Путін

Денис Попович переконаний, що людина, яка схожа на Путіна, побувала на тимчасово окупованій території України та перевірила готовність російських військ до відбиття контрнаступальних дій української армії на Херсонській та Запорізькій області.

Створення окремого "Дніпровського угруповання військ" підкреслює важливість цього напрямку, тобто серйозність намірів утримати цей сухопутний трикутник,

– наголосив він.

Військовий оглядач зауважив, що для протистояння ЗСУ виділяються окрема відповідальна структура.

"Ця ситуація може бути взята під безпосередній контроль головнокомандувача – людини, яка схожа на Путіна", – наголосив він.

За його словами, створення "Дніпровського угруповання військ" свідчить про серйозну оборону саме цієї ділянки.

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Диктатор нікому не довіряє

Денис Попович розказав, що Путін не довіряє Валєрію Герасимову і Сєргєю Шойгу, оскільки вони не виконали захоплення Донецької області.

Тож довелося зменшувати ціль – отримати бодай Бахмут чи Авдіївку.

"Поки що ці завдання не виконані, тому він очевидно, що не довіряє своїм генералам, міністру оборони й хоче безпосередньо включитися в процеси оборони й утримання тимчасово окупованої території України на Півдні", – пояснив Попов.

На його думку, Путін і сам боїться українського контрнаступу.

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