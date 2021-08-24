ДНК украинцев отвоевывает свое: перед военным парадом показали щемящее видео

Перед военным парадом ко Дню Независимости в Киеве транслировали щемящее видео. В нем показали путешествие Украины через века.

"Помним о прошлом, действуем сегодня и думаем о будущем", – призвал он перед показом видео. Президент внимательно наблюдал за роликом, который, очевидно, его тронул.

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В видео показали важнейшие фигуры и события из украинской истории. Маленькая украинка с цветами символически проходила путь, который за много веков прошла и Украина. "Будущее каждого народа и каждого из нас, украинцев, определяет код ДНК. Он в нашей истории, в наших традициях, в нашей музыке", – говорится в начале ролика.

Кого вспомнили из князей:

Святослава Храброго, который расширил Русь, победил Хазарский каганат и добился мира с Византией.

Владимира Великого, который не только крестил Русь, но и определил ее движение в сторону цивилизации и международного признания.

Ярослав Мудрый, при котором Киев превратился в мощный богатый город с Золотыми воротами, Софией Киевской и первой библиотекой.

Музыкальное сопровождение обеспечивает, в частности, Игорь Янчук. Это уличный музыкант, которого накануне военного парада заметили в Киеве организаторы события.

"И с карты постепенно исчезает Русь и потомки славных князей продолжают побеждать. Козаки, украинские рыцари, гордое воинское сообщество. Они считали себя защитниками не только родных земель, но и христианской веры", – продолжил закадровый голос.

Далее говорится о вкладе в украинскую историю Роксоланы, Богдана Хмельницкого, Григория Сковороды, создание конституции Пилипа Орлика – первой в мире, устанавливающий основы государственного устройства. А также о Тарасе Шевченко, Николае Гоголе и Лесе Украинке.

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"Лишь бы не было войны" – стало лозунгом для украинцев

Описывая события XX века, авторы видео вспоминают Николая Грушевского, Владимира Вернадского, Игоря Сикорского, а также Бой под Крутами – одну из самых трагических страниц в истории страны.

Далее говорится, в частности, об учреждении Академии наук, Голодоморе, унесшем жизни миллионов людей, начале Второй мировой войны и трагедии в Бабьем Яру. "Украину раздирают, ресурсы и ценности вывозят, а людей вынуждают к рабскому труду", – говорится в видео.

Послевоенное восстановление из руин также становится подвигом. Республика развивается настолько мощно, что к Украине присоединяют обескровленный Крым. Лишь бы не было войны – это становится лозунгом нескольких поколений украинцев,

– подчеркнули в нем.

"И этот условный мир расступается кровавыми пятнами. Критиков власти жестко наказывают, диссидентов уничтожают в психушках и лагерях", – продолжили в видео. После этого рассказали о гибели Стуса, Чернобыльской катастрофе и революции на граните, когда на Майдане впервые появились палатки.

Период после обретения независимости

Наконец, Украина вышла из состава СССР. После принятия Акта провозглашения Независимости 24 августа 1991 года было немало падений и взлетов. На первой Олимпиаде украинской сборной в Атланте, нашим спортсменами, например, удалось завоевать 9 золотых медалей. Важной вехой в современной истории страны является и первый полет украинца в космос – Леонида Каденюка.

Далее главная героиня знакомится с героями современности – протестующими из оранжевой революции и Революции Достоинства. А также – отважными защитниками, которые уже восьмой год защищают Украину от российской агрессии. Далее девочка с экрана "переносится" на Майдан Независимости – в движениях держит тот же букет, что в видео. Сначала она медленно шагает, а потом уверенно бежит к колонне ветеранов АТО/ООС. Цветы она вручает украинскому защитнику. "ДНК Украины и украинцев отвоевывает свое", – подытожили в видео.