До 20 миллионов беженцев в Европе: Зеленский предупредил о последствиях падения Украины

16 октября в Брюсселе Владимир Зеленский заявил лидерам ЕС о риске новой беспрецедентной волны миграции в случае поражения Украины. По его словам, в европейские страны могут выехать до 20 миллионов украинцев.

Во время пресс-брифинга на саммите лидеров Европейского Союза глава государства подчеркнул угрозу продолжающейся российской агрессии.

Что сказал президент Украины о возможной волне мигрантов в страны Европы?

"Россия убивает нас", – заявил Владимир Зеленский журналистам, добавив, что украинцев буквально вытесняют из собственной страны.

По словам украинского лидера, руководство России настроено исключительно на продолжение боевых действий.

"Они (россияне – 24 Канал) не хотят останавливаться", – отметил он перед представителями европейских СМИ.

Вызовы пятой военной зимы

Согласно информации Евростата, в настоящее время более 4 миллионов украинцев проживают в странах ЕС со статусом временной защиты. Больше всего людей зарегистрировано в Германии, Польше и Чехии.

Предупреждение прозвучало в тот момент, когда Украина вступает в сложную пятую военную зиму под постоянными российскими бомбардировками.

По оценкам Международного валютного фонда, бюджетный дефицит Киева в следующем году составит от 30 до 35 миллиардов долларов даже с учетом кредита на 90 миллиардов евро, одобренного Брюсселем в прошлом году.

Визит президента в столицу Бельгии направлен на укрепление финансовой стабильности и безопасности. В то же время руководство ЕС параллельно решает проблемы роста стоимости энергоресурсов, геополитических кризисов и согласования собственного бюджета в размере 2 триллионов евро.