Під час пресбрифінгу на саміті лідерів Європейського Союзу глава держави наголосив на загрозі безперервної російської агресії.

Що сказав президент України щодо можливої хвилі мігрантів у країни Європи?

"Росія вбиває нас", – заявив Володимир Зеленський журналістам, додавши, що українців буквально витискають із власної країни.

За словами українського лідера, керівництво Росії налаштоване лише на продовження бойових дій.

"Вони (росіяни – 24 Канал) не хочуть зупинятися", – зазначив він перед представниками європейських медіа.

Виклики п'ятої воєнної зими

Згідно з інформацією Євростату, наразі понад 4 мільйони українців проживають у країнах ЄС зі статусом тимчасового захисту. Найбільше людей зареєстровано в Німеччині, Польщі та Чехії.

Попередження пролунало в момент, коли Україна входить у складну п'яту воєнну зиму під постійними російськими бомбардуваннями.

За оцінками Міжнародного валютного фонду, бюджетний дефіцит Києва наступного року сягне від 30 до 35 мільярдів доларів навіть з урахуванням кредиту на 90 мільярдів євро, схваленого Брюсселем торік.

Візит президента до столиці Бельгії спрямований на зміцнення фінансової та безпекової стабільності. Водночас керівництво ЄС паралельно вирішує проблеми зростання вартості енергоресурсів, геополітичних криз та узгодження власного бюджету обсягом 2 трильйони євро.