Сезон подснежников открыт: ежедневно из-за холода Россия теряет до 200 военных

Наступление первых морозов мгновенно привело к серьезному ухудшению положения российских оккупантов как в Украине, так и за ее пределами. Десятки тысяч мобилизованных, которых командование удерживает в окопах или на точках сбора без зимней одежды, начали замерзать.

При этом, по данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, ситуация в пограничных военных базах в России, временно оккупированном Крыму или Беларуси не слишком отличается от фронтовой. Поскольку большинство мобилизованных удерживают банально в полях в летних палатках и с неподходящим снаряжением.

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Фактически единственная разница в существовании российского контингента в точках сбора вне фронта отличается от зоны боевых действий тем, что где-то на Донбассе россияне гибнут гораздо быстрее под огнем украинской артиллерии.

Лишь 10% "чмобиков" снабжены зимней одеждой

В полевых лагерях смерть и страдания мобилизованных продолжаются местами значитально дольше. Они медленно замерзают и умирают от переохлаждения или воспаления легких без медицинской помощи.

Впрочем, и на линии столкновения оккупантам хватает страданий. Ибо те, кто чудом выживает во время очередных штурмов, так же не могут согреться на позициях.

Согласно статистике, российское министерство обороны обеспечило лишь 10% частично мобилизованных зимней формой. Если же говорить о кадровых военнослужащих, то здесь ситуация значительно лучше – Кремль смог произвести замену снаряжения 60% своего контингента.

Фактически единственное, что более или менее спасает "Ванек", это приобретение теплой одежды за свои деньги. Однако наличие бушлата или ватника не может спасти от холода, если ты живешь в блиндаже без буржуйки, спальника и с постоянно мокрыми ногами.

Не успели еще начаться календарная зима и действительно сильные морозы, как российские военные начали замерзать насмерть.

Ежесуточные потери захватнического войска "двухсотыми" от переохлаждения достигают в среднем отметки до 200 человек. Еще от 50 до 100 россиян каждый день получат обморожение разной степени тяжести.

Понятно, что подход кремлевского командования к войне и обеспечению солдат всем необходимым никак не предполагает выделение хотя бы каких-либо компенсаций погибшим или пострадавшим от морозов. Максимум на что могут рассчитывать обмороженные "чмобики", если останутся в живых – бесплатная ампутация конечности в полевом лагере.

Купленную за собственные деньги одежду на передовой сразу же отбирают

Сами же мобилизованные, которых еще не отправили на войну, признают, что в отличие от участвующих в боевых действиях захватчиков они могут организовать себе покупку и переправку всего необходимого снаряжения для жизни в полях.

Однако, во-первых, у большинства нет на это средств, ведь им и без того пришлось покупать бронежилеты и шлем за свой счет.

Во-вторых, в российских военторгах сейчас практически невозможно найти ни термобелье, ни бушлат, ни обувь. А если что-то и будет в наличии, ценник на такой товар обязательно завысят по меньшей мере в пять раз. При этом качество снаряжения будет просто ужасным.

Впрочем, возможность купить себе теплую одежду не означает, что на фронте мобилизованный погибнет не от холода, а от выпущенной из HIMARS ракеты. Ведь в первые часы после передислокации мобилизованных на передовую более опытные солдаты забирают у них вообще все, что только могут.

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Контрактники, наемники, кадыровцы, боевики из Донбасса или такие же мобилизованные обязательно устраивают новоприбывшим обыски и заставят их поделиться с товарищами по оружию чем-нибудь тепленьким. Мол, более опытные имеют больше шансов на выживание, а как только прибывшие на фронт все равно погибнут в ближайшее время, но так хотя бы "сделают доброе дело".