До 7 дней должна начаться новая волна на востоке, – Арестович

Новое наступление россиян на Восток состоится в ближайшее время – в течение недели. Враг продолжает концентрировать свои силы на Мариуполе.

В наступление пойдут силы опрокинутые с севера

Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире российского правозащитника Марка Фейгина.

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Ждем прихода второй волны на востоке. Сроки разные: от 2 – 3 суток до 7. Где-то в этот период должны попереть. Вторые приехавшие из России эшелоны переброшены с севера,

– отметил Арестович.

По словам советника, российское командование уже отметилось в этой войне тем, что вводит свои силы частями. С нездоровым нетерпением в стиле "надо же что-то делать".

Также, по его словам, войска оккупантов продолжают "давить" Мариуполь.

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