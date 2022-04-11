До 7 дней должна начаться новая волна на востоке, – Арестович
Источник:ютуб-канал ФЕЙГИН LIVE
Новое наступление россиян на Восток состоится в ближайшее время – в течение недели. Враг продолжает концентрировать свои силы на Мариуполе.
В наступление пойдут силы опрокинутые с севера
Об этом заявил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в эфире российского правозащитника Марка Фейгина.
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Ждем прихода второй волны на востоке. Сроки разные: от 2 – 3 суток до 7. Где-то в этот период должны попереть. Вторые приехавшие из России эшелоны переброшены с севера,
– отметил Арестович.
По словам советника, российское командование уже отметилось в этой войне тем, что вводит свои силы частями. С нездоровым нетерпением в стиле "надо же что-то делать".
Также, по его словам, войска оккупантов продолжают "давить" Мариуполь.
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