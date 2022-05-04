До 9 мая мы разочаруем российскую армию еще больше, – Маляр

Ни для кого не секрет, что Россия живет символическими датами. Это заметно невооруженным глазом. С приближением 9 мая все больше звучит прогнозов о действиях агрессора в войне с Украиной. Свое мнение озвучила и заместитель Министра обороны Украины.

Анна Маляр дала развернутое интервью изданию НВ, в котором рассказала, что готовит украинское войско для захватчиков на сакральное для тех 9 мая. День победы над нацизмом во Второй мировой войне приближается, поэтому оккупанты изо всех сил пытаются одолеть украинское сопротивление, чтобы хоть какую-то победу показать российскому народу. Для него этот день очень важен, однако, кажется, не все россияне понимают подлинный смысл Дня победы.

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Журналисты НВ спросили Анну Маляр, что она ожидает от России на 9 мая. Заместитель министра обороны отметила, что захватчики планировали провести громкий парад по случаю Дня победы в Киеве, однако украинские воины отразили враждебное нашествие и уже в апреле начали очищать область от последствий оккупации.

Мы уже разрушили эти планы и, думаю, на 9 мая разочаруем российскую армию по определенным направлениям еще больше,

– подчеркнула Маляр.

Она также отметила, что россияне привыкли подстраиваться под какие-то даты и это очевидный "кагэбистский" почерк. В частности, украинские власти заметили, что Кремль склонен консультироваться даже с представителями оккультного цеха. Отметим, что оккультизм – это учение, признающее существование сверхъестественных сил и возможность общения с ними с помощью ритуалов и магии.

Анна Маляр вспомнила и о юмористической окраске этой даты. Она отметила, что "уже все это 9 мая превратили почти в мэм". Ей кажется, что Кремль использует другую стратегию и их ответ украинцам придет с определенным опозданием.

Однако украинский народ во главе с властью стоит на своем и не изменит своей позиции. В интервью Маляр рассказала, что в интернете распространяется русская песня "Этот день победы", однако немного измененная. В конце аудиозаписи звучит "Этот день победы Украины".

Таким образом, мы также передаем российской армии привет, уже информационно,

– заявила Анна Маляр.

Что ожидает мир от Кремля на 9 мая:

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