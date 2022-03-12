До химической атаки Путин еще не созрел, – советник главы МВД

Мир готов к новым безумным поступкам Владимира Путина, в том числе и к химической атаке. Однако сам глава Кремля до такого шага не дозрел.

Ведь он понимает последствия возможного принятого решения. Об этом в эфире 24 канала сказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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Путин понимает, что его ждет

По его словам, химическая атака, равно как и ядерная война, это уже не сирийский сценарий. Мир готов к таким поступкам Путина.

Пока, я думаю, до химической атаки Путин еще не созрел,

– подчеркнул Денисенко.

Он отметил, что после таких действий санкции против главы Кремля будут только увеличиваться. Путин понимает, что ситуация для него будет ухудшаться.

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Кроме этого, как раньше говорил Денисенко, в России понимают, что химическая атака будет стоить ей больше, чем полномасштабное вторжение в Украину.

Если глава Кремля все же решится на такой шаг, это будет для него большим информационным ударом.