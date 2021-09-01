До конца своей каденции Байден посетит Украину, – Кулеба

Дмитрий Кулеба убежден, что Джо Байден за время своего президентства посетит Украину. Поскольку наше государство является важным приоритетом внешней политики США.

Министр иностранных дел отметил, что пока нет никаких конкретных договоренностей или дат. Об этом он сообщил журналистам во время рабочего визита в составе украинской делегации в Штаты.

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Мы работаем и над обратным визитом. Я убежден, что за время своего президентства Джо Байден приедет в Украину. Поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США. Сейчас мы к ним, потом они к нам,

– сказал глава МИД.

Встреча Зеленского и Байдена: коротко

Встречу Зеленского и Байдена предварительно планировали на 30 августа, затем ее перенесли дважды.

Переговоры пройдут 1 сентября 2021 года. Украинский лидер и первая леди прибыли в Штаты.

Политики обсудят ряд вопросов, в частности агрессию России против Украины и "Северный поток-2".

Президент Владимир Зеленский сейчас находится в Вашингтоне с рабочим визитом по приглашению главы США Джо Байдена.

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