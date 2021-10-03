До конца точно поработаю, – Зеленский рассказал о планах на второй срок

Президент Владимир Зеленский рассказал, что пока ко второму сроку не готовится. Глава государства настроен выполнить все обещания из предвыборной программы до конца первой каденции.

По словам Владимира Зеленского, его команде удалось выполнить 30 – 35% предвыборной программы касательно законодательства. Однако половина президентского срока уже прошла. Об этом президент рассказал на брифинге в Трускавце.

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Все зависит от Верховной Рады

Зеленский рассказал, что больше всего затягивается работа с воплощением программы именно в парламенте. Причиной этого является "политический спам" в виде нескольких тысяч правок или упреки в нарушении регламента.

Несмотря на это президент не теряет оптимизма и говорит о возможности того, что все пункты предвыборной программы будут воплощены еще до окончания его срока.

Если я успею это сделать за 4,5 года, то это не значит, что за пол года до конца своей каденции я уйду. Нет, я до конца точно поработаю,

– заявил Зеленский.

Кроме того, президент добавил, что большинство фракции "Слуга народа" в парламенте это знак доверия людей и большая возможность, в частности делегировать председателя Верховной Рады. Этим и воспользовались "слуги" когда назначили Дмитрия Разумкова.

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