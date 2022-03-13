До Мариуполя снова не доехал гуманитарный груз: оккупанты обстреливали коридор с воздуха

В находящийся в блокаде Мариуполь в очередной раз попытались передать гуманитарный груз. Однако до места назначения грузовик не доехал. Также не удалось попробовать вывезти из города людей.

Колонна для эвакуации так и осталась в Бердянске. Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

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Россияне обстреливали коридор с воздуха

Россияне, несмотря на договоренности, начали обстреливать гуманитарный коридор из воздуха. По предварительной информации, много погибших среди гражданских.

В то же время гуманитарные коридоры на Луганщине и Киевщине сработали. Оттуда уехали тысячи человек.

Оккупанты сбросили на город более сотни авиабомб

Ранее в Мариупольском горсовете сообщили, что на город агрессор сбросил уже более сотни авиабомбы. Жертвами захватчиков стали не менее 2 тысяч человек.

Смотрите видео об ужасной ситуации в Мариуполе: