Колона для евакуації так і залишилась у Бердянську. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.
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Росіяни обстрілювали коридор з повітря
Росіяни, незважаючи на домовленості, почали обстрілювати гуманітарний коридор з повітря. За попередньою інформацією, є багато загиблих серед цивільних.
Натомість гуманітарні коридори на Луганщині й Київщині спрацювали. Звідти виїхали тисячі людей.
Окупанти скинули на місто понад сотню авіабомб
Раніше у Маріупольській міськраді повідомили, що на місто агресор скинув вже більше ніж сотню авіабомб. Жертвами загарбників стало щонайменше 2 тисячі осіб.
Дивіться відео про жахливу ситуацію у Маріуполі: