До миллиона долларов: сколько можно получить за переданную ВСУ российскую технику

Если украинцы добровольно передадут ВСУ технику врага, пригодную для боевого применения, то получат серьезное финансовое вознаграждение за это.

Соответствующий законопроект уже был одобрен в Раде. Он предполагает разный уровень вознаграждения, в зависимости от техники. Самые дорогие – боевые самолеты и корабли 1 или второго ранга. За них Украина готова платить по 1 миллиону долларов.

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Размер вознаграждения

Боевой самолет (истребительная и штурмовая авиация) – 1 миллион долларов;

Боевой вертолет – 500 тысяч долларов;

Реактивная система залпового огня – от 25 до 35 тысяч долларов;

Танк, наземная артиллерия (самоходная) – 100 тысяч долларов;

Боевая машина пехоты (десант), бронетранспортер, бронированная разведывательно-дозорная машина – 50 тысяч долларов;

Военный автомобиль (грузовой, специализированный), военный тягач, военная инженерная машина: разведки, разминирования, минного заграждения, мостоукладывание, для прокладки путей, для осуществления землеройных работ, для преодоления водных преград – 10 тысяч долларов;

Корабль 1 или 2 ранга – 1 миллион долларов;

Корабль 3 или 4 ранга – 500 тысяч долларов;

Судно военного (вспомогательного) обеспечения – 200 тысяч долларов;

Судно малогабаритного боевого (разведывательного) назначения – 50 тысяч долларов.

Напомним, что Рада 1 апреля приняла ряд законов о ведении войны с Россией. Кроме вознаграждения за технику, Рада одобрила еще 20 законопроектов. Среди них закон о бесплатной медицинской реабилитации и медицинской помощи для военнослужащих, участвовавших в боевых действиях.

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