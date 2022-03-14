До них это начинает доходить, – Садовый о коллегах из Европы после атаки на Яворивский полигон

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал детали разговоров с иностранными коллегами по поддержке Украины в борьбе с Россией после атаки на Яворивский полигон.

Напомним, 13 марта российские оккупанты обстреляли Яворивский военный полигон во Львовской области. Это всего в 35 километрах от границы с Польшей.

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Андрей Садовый о контактах с коллегами из Европы

Городской глава города Львова заявил, что задал европейцам прямой вопрос о вероятной реакции и последующих действиях после потенциального падения российской ракеты на территорию ЕС.

Мэр украинского города поинтересовался, готовы ли европейцы вступать в войну, или сегодня предоставят Украине достаточно оружия, противоракетные системы, чтобы можно было оперативно перехватывать эти ракеты.

Ибо, когда она упадет на вашей территории – вы не будете знать, что делать. До них это начинает доходить,

– добавил Андрей Садовый.

Глава Львова также рассказал, что политики в Европе ошибочно считают, что война где-то далеко, тогда как все это действительно происходит прямо на границе. Однако Андрей Садовый убежден, что со временем в Европе полностью осознают ситуацию. В то же время он упрекнул союзников, ведь "каждый час промедления стоит Украине сотню невинных жизней".

Андрей Садовый подчеркнул, что сейчас все должны удвоить усилия. Главная цель – коллективный Запад должен понять, что чем быстрее Украина выгонит врага из страны, тем быстрее будет мир.

Мы их спасаем, сегодня мы боремся за свободу всех людей, желающих быть свободными и независимыми,

– заключил Садовый.

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