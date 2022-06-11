До поезда с ножом - нельзя: как долго проверяют вещи на вокзале Киева и что под запретом

Глава Укрзализныци Александр Камышин сообщил о том, изменились ли правила проезда по железной дороге в военное время. Особых новшеств нет, а вот контроль за соблюдением правил усилился.

Украинцы начинают активнее пользоваться железной дорогой. Особых коррективов в правила, которые нужно соблюдать, война не внесла, но следует ознакомиться с действующими нормами и положениями.

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Контроль за исполнением правил усилился

Как сообщил глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин, правил проезда и перевозки никто не менял с 2006 года. С начала полномасштабного вторжения российских кафиров в Украину новых правил не вводили, а вот контроль за соблюдением действующих усилился. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

Поэтому не стоит пытаться перевозить по железной дороге какие-либо опасные предметы, ведь они будут изъяты в ходе проверки.

В стране идет война, появляется много оружия, есть риски, которые могут быть перевезены взрывоопасным веществом. Вокзалы и поезда должны оставаться зоной повышенной безопасности. Именно поэтому мы повышаем контроль за багажами и нашими пассажирами,

– сообщил Камышин.

На вопрос ведущего о возможности перевозить обычный нож глава "Укрзализныци" добавил, что под запретом любое холодное оружие.

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