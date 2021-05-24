К посадке Ryanair в Минске могут быть причастны россияне, – депутат Европарламента

В Европарламенте высказались об экстренной посадке самолета Ryanair в Минске. Там не исключают, что к инциденту могут быть причастны россияне.

Такое заявление сделал Роберт Бедронь, депутат Европарламента и глава делегации по вопросам отношений с Беларусью. В то же время он уточнил, что эту информацию сейчас проверяют.

К теме Задержание Романа Протасевича в Беларуси: что известно и какое наказание грозит основателю NEXTA

Политик отметил, что за Протасевичем, вероятно, следили агенты КГБ. Он уже давно мог быть "под прицелом" разведывательных служб не только Беларуси, но и России.

На борту самолета были агенты КГБ, они покинули его после посадки в Минске. Вероятно, среди них были граждане России,

– объяснил Бедронь.

"Много информации на это указывает. Это еще надо уточнить, дипломатические службы Европейского союза изучают этот вопрос", – добавил депутат Европарламента.

Реакция россиян на инцидент с самолетом Ryanair

У Путина отказались комментировать посадку самолета Ryanair. Мол, есть определенные международные правила, поэтому оценку должны давать именно международные авиационные органы. Однако на инцидент отреагировала российский дипломат Мария Захарова. Ее шокирует то, что Запад называет случай в воздушном пространстве Беларуси "шокирующим".

В то же время российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об обеспокоенности призывами Тихановской к мобилизации протестов в конце лета. "Надеемся, белорусы проявят присущую им мудрость и не пойдут на поводу у тех, кто хочет использовать ситуацию в своих корыстных интересах", – цинично высказался он.

Кроме этого, Лавров также пообещал, что "Россия не оставит Беларусь в беде". Мол, страна всегда готова поддержать своего соседа и стратегического союзника.

Что говорят в белорусском МИД

Резкую реакцию мира на ситуацию с экстренной посадкой рейса Ryanair с Романом Протасевичем прокомментировал и представитель белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Чисто по-человечески понятно и грустно, что пассажиры столкнулись с неудобствами. Однако правила авиационной безопасности – абсолютный приоритет", – оправдал действия режима он.

Задержание Протасевича в Беларуси: основное