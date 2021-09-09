До последнего хотел спасать: в Киеве появился мемориал погибшему медику Илину

В Киеве обновили мемориал белорусам, погибшим за Украину. На него добавили информацию о военном медике Николае Илине, которого боевики убили под Зайцево Донецкой области летом 2020 года.

8 сентября – в День белорусской воинской славы в честь битвы под Оршей в 1514 году – завершилась реставрация памятника белорусам, погибшим за Украину.

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Этот мемориал появился в Киеве на улице Белорусской еще пять лет назад. В этом году белорусская община собрала деньги на то, чтобы отреставрировать его и обновить список погибших белорусов.

Инициатором обновления памятника стала белорусская община Киева, которая за последние полгода сильно выросла. Со мной связались белорусские добровольцы, потому что они знали, что я помогала устанавливать мемориал,

– рассказала 24 каналу волонтер Ольга Гальченко.

Именно белорусская община предложила, чтобы имя Илина увековечили на улицах Киева.

Волонтер также добавила, что помнить о погибших за Украину белорусских добровольцах сегодня крайне важно.

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Мемориал посвящен всем белорусам, погибшим за Украину. Среди прочего он напоминает, что мы в своей войне не одни. Война с Россией – это часть мировоззренческой битвы. Белорусы прекрасно понимают, что такое российское влияние. Они уже 20 лет в этом живут и варятся. Они знают, чем это грозит. Поэтому поддержка белорусов для нас особенно ценна,

– сказала она.



Погибший военный медик / Фото Новинарня

Больше о том, кем был Николай Илин, имя которого добавили к мемориалу, читайте в нашем материале.

Кто такой Николай Илин Белорус, эмигрировавший в Эстонию, чтобы избежать преследований режима Лукашенко. Он родился в Могилеве. Почти 10 лет учился игре на флейте в музыкальной школе и мечтал служить в военном оркестре. Увлекался реконструкцией времен Великого княжества Литовского. Даже был членом могилевского рыцарского клуба "Борисфен".

Уже во взрослом возрасте Илин увлекся идеей возрождения белорусской культуры и национального сознания, перешел на белорусский язык. В марте 2006 года участвовал в протестных акциях на площади Калиновского в Минске (Джинсовая революция). 23 марта его жестоко избили местные полицейские, Николай попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. В том же году уехал из Беларуси из-за политических преследований в Киев, затем получил политическое убежище в Эстонии, где впоследствии получил гражданство.

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Работал таксистом, грузчиком, ездил на заработки в Финляндию. Водил экскурсии по Таллинну (выучил эстонский, знал польский и английский языки).

Как он снова оказался в Украине

Приехал, потому что хотел поддержать Украину в войне против России. В одном из своих последних интервью он объяснял:

Я понял, что Украина – просто фантастическая страна, по многим аспектам. Да, возможно не все удается сразу, и, возможно, не все должно получаться сразу. Но эта страна стоит хорошего будущего. Она сейчас не просто борется за это будущее – она является границей Европы. И если вы проиграете эту борьбу, то это будет и наш проигрыш.

По словам друга Максима Пчелова, Илина очень беспокоило происходящее на Донбассе.

"Россия проникает во все постсоветские страны и не дает покоя ни вам, прибалтам, ни нам, украинцам. О белорусах я вообще молчу. Николая это очень сильно раздражало, поэтому он боролся. Видимо, он решил реализовать этот вопрос на фронте", – рассказал Пчелов эстонскому изданию Delfi.

При этом Илин имел четкое представление, что он будет делать на фронте: белорус хотел помогать раненым солдатам.

Когда Илин поступил на контрактную службу в морскую пехоту ВСУ, говорят, даже поставил командованию "ультиматум": либо его посылают на обучение по медицине, либо он уволится.



Илин очень гордился тем, что получил берет морпеха / Фото Delfi

Следовательно Илин прошел четырехмесячное обучение в центре тактической медицины. И стал военным медиком 137 ОБМП 35 ОБрМП. С 31 марта 2020 года получил звание сержанта.

По словам друзей, он сам разрабатывал методички и пособия для солдат, собирал их по собственной инициативе в группы, учил.

Его цель была, чтобы каждый солдат умел сам себя спасти. Он рассказывал, какую нужно иметь аптечку, какое снаряжение, как оказать помощь ближнему,

– рассказал Пчелов.

Весной 2020 года Илин с бригадой отправился на очередную ротацию на фронт.

Как он погиб

Во время очередного нарушения тишины летом 2020 года в районе Зайцево, когда шел на спасение раненого сержанта-разведчика.

13 июля 2020 года вблизи временно оккупированной Горловки на взрывном устройстве подорвался командир разведывательного взвода, лейтенант Дмитрий Красногрудь. Забирать тело офицера отправилась группа из девяти человек, в которой были представители СЦКК, саперы и разведчики 35-й бригады морской пехоты. Эвакуация была тщательно спланирована. При этом военнослужащие ВСУ получили со стороны российских оккупационных сил гарантии безопасности и обязательства по прекращению огня в этом районе.

Все члены группы эвакуации имели белые чехлы на бронежилетах и касках. Однако российские гибридные силы, по утверждению ВСУ, нарушили договоренность: устроили засаду и открыли огонь сразу с трех сторон по невооруженной эвакуационной группе.

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Сначала был обстрелян военнослужащий, который шел впереди группы. Ему на помощь бросился Илин, которого также обстреляли. Медик получил смертельные ранения. После этого эвакуационная группа с еще одним травмированным офицером отступила.

Идея спасать других ценой себя была для него одной из ключевых. Не просто так он медиком стал. Мы слушали его последние переговоры. Среди его последних слов было: "Боже, дай мне силы его вытащить". Это о раненом товарище. Это было последнее, о чем он думал – как помочь другому,

– рассказала Гальченко.

В дальнейшем оккупанты отказались предоставить гарантии безопасности для поиска украинской стороной раненого военного.

16 июля тело лейтенанта Дмитрия Красногрудя передали на контролируемую правительством Украины территорию. 17 июля Украине передали тело военного медика Илина.

После получения тела стало известно, что российские оккупанты на Донбассе совершили надругательство над ним.

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21 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что установлено картину событий на Донбассе и есть все основания говорить именно о военном преступлении и вероломном сознательном убийстве украинского медика.

22 июля в кафедральном костеле Святого Александра в Киеве состоялось прощание с погибшим Илиным. Гроб с телом покойного накрыли тремя флагами – Эстонии, Украины и Беларуси.