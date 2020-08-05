Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных, которые в июле погибли под Зайцевым на Донбассе. Они посмертно награждены орденом "За мужество" III степени.

Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 5 августа. Он опубликован на сайте президента.

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За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награждены посмертно:

старший солдат Игорь Вивчаренко;

сержант Ярослав Журавель;

сержант Николай Илин;

сержант Алексей Золин;

лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Имена героев, отдавших жизнь за независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами,

– подчеркнул Зеленский.

Военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго старший солдат Игорь Вивчеренко погиб от взрыва миномета на Донетчине в апреле 2020 года.

Обратите внимание! Ранее советник главы Офиса Президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк заверил, что отсутствие оперативной реакции Зеленского на убийство медика Николая Илина на Донбассе 13 июля – это его ответственность, а не президента.

Что известно о награжденных посмертно героях

В марте этого года от снайперского огня вблизи Новоалександровки погиб сержант 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Алексей Золин.

Сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин и лейтенант Дмитрий Красногрудь погибли в результате событий под Зайцевым 13 июля.

Красногрудь подорвался на растяжке во время боевого выхода.

Сержант Журавель умер от ран, получив ранения от вероломного обстрела при попытке эвакуировать тело друга Красногрудя.

Медик, сержант Илин подорвался на растяжке, когда пытался эвакуировать раненого Журавля.

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