Зеленский посмертно наградил бойцов, которые погибли под Зайцевым: среди них медик Илин
Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных, которые в июле погибли под Зайцевым на Донбассе. Они посмертно награждены орденом "За мужество" III степени.
Соответствующий указ глава государства подписал в среду, 5 августа. Он опубликован на сайте президента.
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За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, награждены посмертно:
- старший солдат Игорь Вивчаренко;
- сержант Ярослав Журавель;
- сержант Николай Илин;
- сержант Алексей Золин;
- лейтенант Дмитрий Красногрудь.
Имена героев, отдавших жизнь за независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами,
– подчеркнул Зеленский.
Военнослужащий 3-го отдельного полка спецназначения имени князя Святослава Храброго старший солдат Игорь Вивчеренко погиб от взрыва миномета на Донетчине в апреле 2020 года.
Что известно о награжденных посмертно героях
- В марте этого года от снайперского огня вблизи Новоалександровки погиб сержант 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Алексей Золин.
- Сержант Ярослав Журавель, сержант Николай Илин и лейтенант Дмитрий Красногрудь погибли в результате событий под Зайцевым 13 июля.
- Красногрудь подорвался на растяжке во время боевого выхода.
- Сержант Журавель умер от ран, получив ранения от вероломного обстрела при попытке эвакуировать тело друга Красногрудя.
- Медик, сержант Илин подорвался на растяжке, когда пытался эвакуировать раненого Журавля.
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