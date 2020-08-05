Президент України Володимир Зеленський нагородив військових, які у липні загинули під Зайцевим на Донбасі. Вони посмертно нагороджені орденом "За мужність" III ступеня.

Відповідний указ глава держави підписав у середу, 5 серпня. Він опублікований на сайті президента.

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За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені:

старший солдат Ігор Вівчаренко;

сержант Ярослав Журавель;

сержант Микола Ілін;

сержант Олексій Золін;

лейтенант Дмитро Красногрудь.

Імена героїв, які віддали життя за незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців. Їхній подвиг, непереборну силу та любов до Батьківщини неможливо виміряти жодними нагородами,

– наголосив Зеленський.

Ввійськовослужбовець 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго старший солдат Ігор Вівчеренко загинув від вибуху міномета на Донеччині у квітні 2020 року.

Зверніть увагу! Раніше радник голови Офісу Президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк запевнив, що відсутність оперативної реакції Зеленського на вбивство медика Миколи Іліна на Донбасі 13 липня – це його відповідальність, а не президента.

Що відомо про нагороджених посмертно героїв

У березні цього від снайперського вогню поблизу Новоолександрівки загинув сержант 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Олексій Золін.

Сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін та лейтенант Дмитро Красногрудь загинули внаслідок подій під Зайцевим 13 липня.

Красногрудь підірвався на розтяжці під час бойового виходу.

Сержант Журавель помер від ран, діставши поранення від віроломного обстрілу під час спроби евакуювати тіло друга Красногрудя.

Медик, сержант Ілін підірвався на розтяжці, коли намагався евакуювати пораненого Журавля.

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