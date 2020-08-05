Зеленський посмертно нагородив бійців, які полягли під Зайцевим: серед них медик Ілін
Президент України Володимир Зеленський нагородив військових, які у липні загинули під Зайцевим на Донбасі. Вони посмертно нагороджені орденом "За мужність" III ступеня.
Відповідний указ глава держави підписав у середу, 5 серпня. Він опублікований на сайті президента.
Цікаво Вбивство медика на Донбасі: у Зеленського пояснили причину запізнілої реакції
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, посмертно нагороджені:
- старший солдат Ігор Вівчаренко;
- сержант Ярослав Журавель;
- сержант Микола Ілін;
- сержант Олексій Золін;
- лейтенант Дмитро Красногрудь.
Імена героїв, які віддали життя за незалежність України, назавжди залишаться в пам’яті поколінь українців. Їхній подвиг, непереборну силу та любов до Батьківщини неможливо виміряти жодними нагородами,
– наголосив Зеленський.
Ввійськовослужбовець 3-го окремого полку спецпризначення імені князя Святослава Хороброго старший солдат Ігор Вівчеренко загинув від вибуху міномета на Донеччині у квітні 2020 року.
Що відомо про нагороджених посмертно героїв
- У березні цього від снайперського вогню поблизу Новоолександрівки загинув сержант 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького Олексій Золін.
- Сержант Ярослав Журавель, сержант Микола Ілін та лейтенант Дмитро Красногрудь загинули внаслідок подій під Зайцевим 13 липня.
- Красногрудь підірвався на розтяжці під час бойового виходу.
- Сержант Журавель помер від ран, діставши поранення від віроломного обстрілу під час спроби евакуювати тіло друга Красногрудя.
- Медик, сержант Ілін підірвався на розтяжці, коли намагався евакуювати пораненого Журавля.
Варто ознайомитись Кістки вирізали, тіло пошматували: бойовики по-звірячому знущались з тіла медика Іліна (18+)