Радник голови Офісу Президента з антикризових комунікацій Михайло Подоляк запевняє, що відсутність оперативної реакції Зеленського на вбивство медика Миколи Іліна на Донбасі 13 липня – це його відповідальність, а не президента.

Це ненормально, коли міжнародна спільнота реагує швидше, ніж президент, розповів Михайло Подоляк в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Це недопрацювання не президента, а недопрацювання якраз тих структур, якими якраз я займаюся. Це, по суті, – моє недопрацювання, якщо вже на те пішло,

– розповів Михайло Подоляк.

Чоловік говорить, що іноді занадто м’яко розмовляє з людьми. Він наголошує, що не всі люди розуміють, що швидкість реагування – це обсяг спокою суспільства.

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Причиною затримки реакції, за словами радника голови ОП, є те, що "інформація була різна, дивна" і "часто конфліктувала між собою".

Він додав, що президент викликав до себе начальника Генштабу і профільного заступника Офісу президента ще 13 липня, вдправивши їх на місце події, щоб з'ясувати інформацію.

13 липня штаб ООС повідомив, що російські гібридні сили обстріляли групу українських військових, які мали евакуювати тіло загиблого під селом Зайцеве. Один військовий медик загинув, один військовий зазнав поранення, ще один – був травмований. В угрупованні "ДНР" почали стверджувати, що військові підірвалися на мінах. Зеленський виступив із офіційною реакцією 14 липня, після того, як його почали критикувати міжнародні партнери України.

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