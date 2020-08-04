Советник главы Офиса Президента по антикризисным коммуникациям Михаил Подоляк утверждает, что отсутствие оперативной реакции Зеленского на убийство медика Николая Илина на Донбассе 13 июля – это его ответственность, а не президента.

Это ненормально, когда международное сообщество реагирует быстрее, чем президент, рассказал Михаил Подоляк в интервью "Радио Свобода".

Важно: Кости вырезали, тело разорвали: боевики зверски издевались над телом медика Илина (18+)

Это недоработка не президента, а недоработка именно тех структур, которыми как раз я занимаюсь. Это, по сути, – моя недоработка, если уж на то пошло,

– рассказал Михаил Подоляк.

Мужчина говорит, что иногда слишком мягко разговаривает с людьми. Он подчеркивает, что не все люди понимают, что скорость реагирования – это объем покоя общества.

Почему не было оперативной реакции Зеленского на убийство медика

Причиной задержки реакции, по словам советника председателя ОП, является то, что "информация была разная, странная" и "часто конфликтовала между собой".

Он добавил, что президент вызвал к себе начальника Генштаба и профильного заместителя Офиса президента еще 13 июля, отправив их на место происшествия, чтобы выяснить информацию.

13 июля штаб ООС сообщил, что российские гибридные силы обстреляли группу украинских военных, которые должны были эвакуировать тело погибшего под селом Зайцево. Один военный медик погиб, один военный получил ранение, еще один – был травмирован. В группировке "ДНР" начали утверждать, что военные подорвались на минах. Зеленский выступил с официальной реакцией 14 июля, после того, как его начали критиковать международные партнеры Украины.

Гибель военного медика: хроника