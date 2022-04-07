Об этом Виталий Ким рассказал в интервью Дмитрию Гордону. Глава Николаевской ОВА подчеркнул, что до последнего верил, что никто не пострадал.

Читайте также В Николаеве самое разрушенное здание – это ОВА, – Ким

Ким отметил, что это было стечение обстоятельств

Грустно было за людей. Я до последнего верил, что там нет жертв. Мы ведь там распределили людей, их было немного. И когда я обзвонил, кто там должен быть, то мне сказали, что все люди должны были выйти,

– подчеркнул он.

Но потом выяснилось, что не перенесли управление экономики, его должны были за неделю до удара отселить, но не успели. Также представители суда вышли на работу, чтобы наводить порядок с документами. Поэтому случилось так, что в здании было достаточно много людей, которых не должно было быть в тот момент.

Смотрите полное интервью Виталия Кима:

Стоит внимания – Мариуполь превратили в лагерь смерти, – мэр города – смотрите видео: