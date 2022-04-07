Про це Віталій Кім розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Глава Миколаївської ОВА підкреслив, що до останнього вірив, що ніхто не постраждав.

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Кім зазначив, що це був збіг обставин

Сумно було за людей. Я до останнього вірив, що там немає жертв. Адже ми там розподілили людей, їх було небагато. І коли я обдзвонив, хто там має бути, то мені сказали, що всі люди мали вийти,

– підкреслив він.

Але потім з'ясувалося, що не перенесли управління економіки. Його мали за тиждень до удару відселити, але не встигли. Також представники суду вийшли на роботу, щоб наводити порядок з документами. Тож сталося так, що у будівлі було досить багато людей, яких не мало бути у той момент.

Дивіться повне інтерв'ю Віталія Кіма:

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