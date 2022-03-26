До последнего защищал Ирпень: мэр города рассказал, как на его глазах погиб Игорь Сухих
Источник:телеграм Александра Маркушина
В последний путь провели защитника Ирпеня Игоря Сухих. Он был мастером спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в городе Сквира в последний путь провели человека, который до последнего своего дыхания мужественно защищал родной Ирпень.
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Похоронили Игоря Сухих, защищавшего Ирпень
Игорь Сухих. Он погиб на моих глазах. Это великая трагедия для всей нашей общины, ведь у Игоря здесь было много друзей и товарищей,
– отметил Маркушин.
Он добавил, что родители потеряли сына, жена – любимого мужа, а двое детей – отца.
Защитника Ирпеня Игоря Сухих похоронили / Фото Александра Маркушина
Что известно о погибшем Герое
Сухих был мастером спорта Украины международного класса по военно-спортивному многоборью и рукопашному бою, чемпионом и призером чемпионатов Украины, Европы и мира, игроком футбольной команды "АТО-Ирпень".
Он выпускник факультета налоговой милиции Государственного налогового университета, офицер налоговой милиции, ветеран АТО.Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким Игоря Сухих. Светлая память Герою!
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