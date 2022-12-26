До сих пор работает на Россию: экс-заместителя секретаря СНБО будут судить за разгон "студенческого Майдана"

В отношении бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Владимира Сивковича направили в суд обвинительный акт за организацию разгона "Студенческого Майдана" в ноябре 2013 года.

Ранее стало известно, что расследование по Сивковичу завершено. Сотрудники Государственного бюро расследований установили, что бывший работник КГБ СССР по заданию своих кураторов пошел работать в органы государственной власти Украины.

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Со временем Владимир Сивкович стал заместителем секретаря СНБО и получил ко Дню Независимости Украины в 2013 году воинское звание генерал-майора запаса. Уже через 3 месяца с его участием состоялась организация избиения участников одной из первых акций протеста молодежи за евроинтеграционный курс нашего государства,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что он до сих пор является одним из руководителей антиукраинского движения, созданного спецслужбами России, что тоже "не останется без внимания нашего следствия и правосудия".

Как именно Сивкович организовал избиение студентов

По данным ДБР, Сивкович, по заданию Виктора Януковича и Андрея Клюева дал указание, а начальник главного управления столичной милиции приказал – в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года относительно насильственного разгона мирной акции протеста – "Студенческого Майдана" в центре Киева.

В ходе срочного ночного совещания в кабинете начальника ГУ столичной милиции под руководством заместителя секретаря СНБОУ был отдан заведомо преступный приказ,

– отметили правоохранители.

В частности, этот указ предусматривал привлечение спецподразделения Беркут для применения силы к митингующим.

"Зачистка" Майдана Незалежности от патриотической молодежи должна была происходить под предлогом обеспечения якобы установки новогодней елки.

Суд заочно арестовал Сивковича

Правосудиям предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении него, поскольку подозреваемый скрылся и скрывается на территории государства-агрессора, агентом которого он был в Украине и на которое работал.