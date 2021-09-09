"До сих пор вижу своих детей и жду их дома": что чувствует мать 7 лет после катастрофы MH17
Источник:"Радио Свобода"
Суд в Гааге продолжает заслушивать доклад родственников погибших в авиакатастрофе MH17. 9 сентября слово взяла женщина, которая потеряла в авиакатастрофе сразу двух детей.
Жительница Нидерландов рассказала о боли, которую испытывает уже 7 лет, и обратилась к главе Кремля Владимиру Путину.
Важно Я прошел через ад, – человек, который потерял 3 дочерей в катастрофе MH17, выступил в Гааге
Речь женщины была очень трогательной. Она сказала, что всем потерявшим родных в катастрофе MH17 "вынесли пожизненный приговор". Мать призналась, что продолжает видеть своих детей повсюду.
Продолжаю ждать, что они вернутся домой. Вижу девушку с длинными черными волосами и думаю: "Смотри, это же Дейзи!". Вижу высокого парня в бейсболке и говорю: "это же Брайс!". Возможно, однажды Кремль и Путин извинятся и возьмут на себя ответственность за это преступление. Хотя, вряд ли,
– подытожила она.
Женщина весьма обрадовалась, когда начались судебные заседания и когда суд назвал имена виновных в сбитии пассажирского самолета.
Если бы я знала, кто нажал кнопку, кто отдал приказ запустить ракету, это бы принесло мне облегчение,
– добавила жительница Нидерландов.
Как продвигается дело
Сейчас суд рассматривает обвинения против 4 подозреваемых, среди них:
- бывший офицер ФСБ Игорь Гиркин, который в 2014 году называл себя министром обороны"ДНР",
- граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов,
- гражданин Украины Леонид Харченко.
Международная следственная группа расследовала дело 6 лет и пришла к выводу, что именно эти лица причастны к транспортировке и использованию зенитно-ракетного комплекса "Бук", который и сбил пассажирский Boeing.
В июне 2021 года в суде завершили демонстрацию всех доказательств по делу. В то же время следствие продолжает искать других причастных к трагедии.