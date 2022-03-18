В Сумы направляются 36 автобусов для эвакуации людей, – ОП
Источник:телеграм Кирилла Тимошенко
Из Лохвицы в Сумы уже выехало 36 автобусов для эвакуации людей. Глава местной ОВА подтвердил, что на 18 марта в Сумской области открыли гуманитарные коридоры.
Дмитрий Живицкий подчеркнул, что из города Сумы уже выехали колонны людей на личном транспорте, а затем будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
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Время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из Лохвицы выехало 36 автобусов для эвакуации людей из Сум.
Места сбора в Сумах
Основной выезд: возле памятника Алеше (р-н школы 2).
Дополнительные точки сбора (только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью):
- БК "Химик"
- ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ "Светлана"
- "Бильбоу" на пр. Курском
- ТЦ "Монуфактура"
Глава Сумской ОВА добавил, что в эвакуационные автобусы садятся женщины, дети, пожилые люди и люди с инвалидностью. Мужчин, кроме как за рулем легковых автомобилей, быть не может.
К слову, Сумская ОВА утром предупреждает, что во время ночных налетов на Сумы российская авиация разбрасывала противопехотные мины ПФМ-1 (ПФМ-1С). Жителей просят быть осторожными.
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