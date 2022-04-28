До Украины не долетели: в России столкнулись 2 военных вертолета
Россия продолжает стремительными темпами терять свою авиацию. Теперь российские вертолеты падают не только от точных ударов украинских военных, но и из-за вопиющей непрофессионализма пилотов. Один из таких инцидентов произошел 28 апреля.
Известно об одном погибшем
Российские СМИ информируют об авиакатастрофе с участием двух вертолетов. Сообщается, что разбился один учебный вертолет, принадлежавший военной базе в поселке Соколово.
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Местные СМИ со ссылкой на экстренные службы информируют, что военные вертолеты столкнулись в Саратовской области.
Двум лицам удалось катапультироваться. В то же время неизвестно точное количество российских военных, которые были на воздушных судах.
По предварительным данным, погиб якобы только один человек. Еще одного человека нашли живым, других – ищут.
Как столкнулись вертолеты
Российские СМИ информируют о том, как произошла авиакатастрофа. По предварительным данным, один из вертолетов совершал полет из села Соколово.
Сообщается, что этот вертолет задел хвостовой частью другой: один борт пошел на место, другой упал и вспыхнул.
Видео с места падения вертолета
Россия теряет свою авиацию
С начала полномасштабной войны против Украины российская авиация понесла серьезные потери. По состоянию на утро 28 апреля российские оккупанты уже потеряли:
- 187 самолетов;
- 155 вертолетов;
- 215 беспилотников.
Недавно украинские военные сбили вражеский Су-34 в Балаклейском направлении. К сожалению, пилотов не задержали, потому что они приземлились на оккупированную территорию.
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