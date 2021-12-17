До завершения отопительного сезона никакие тарифы не будут расти, – Шмигаль

Денис Шмигаль заверил, что до завершения отопительного сезона никакие тарифы не будут расти. Соответствующее заявление политик сделал во время выступления в Раде в пятницу, 17 декабря,

Премьер-министр Шмигаль отметил, что в 2021 году удалось подписать меморандум между правительством и местными властями о неувеличении тарифов. Украинцы могут не беспокоиться: до конца отопительного сезона увеличения тарифов ждать не стоит.

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В этом году мы подписали меморандум между местными властями и правительством о неувеличении тарифов. Мэры взяли на себя соответствующие обязательства. Правительство – тоже. Мы выполняем обязательства. Тарифы не растут,

– заметил Шмигаль.

Премьер-министр также добавил, что это особенно важно на фоне энергетического кризиса в мире.

Главное из выступления Шмыгаля

За год Украине удалось закупить почти 40 миллионов доз вакцин. В 2022 году медицина останется приоритетом.

Одним из главных достижений года является цифровизация. За 12 месяцев количество пользователей электронными услугами выросло с 50 до 60%.

Кроме того, удалось нарастить объемы нового вооружения и военной техники – более 3 тысяч образцов. Более того, в 2022 году увеличат финансирование на оборону до более 320 миллиардов гривен.

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