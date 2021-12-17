Прем'єр-міністр Шмигаль зауважив, що у 2021 році вдалося підписали меморандум між урядом та місцевою владою про незбільшення тарифів. Українці можуть не турбуватися: до кінця опалювального сезону збільшення тарифів чекати не варто.

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Цього року ми підписали меморандум між місцевою владою та уряду щодо незбільшення тарифів. Мери взяли на себе відповідні зобов'язання. Уряд – теж. Ми виконуємо зобов'язання. Тарифи не зростають,

– зауважив Шмигаль.

Прем'єр-міністр також додав, що це – особливо важливо на тлі енергетичної кризи у світі.

Головне з виступу Шмигаля

Упродовж року Україні вдалося закупити майже 40 мільйонів доз вакцин. У 2022 році медицина залишиться пріоритетом.

Одним з головних здобутків року є цифровізація. Упродовж 12 місяців кількість користувачів електронними послугами зросла з 50 до 60%.

Окрім того, вдалося наростили обсяги нового озброєння та військової техніки – понад 3 тисячі зразків. Ба більше, у 2022 році збільшать фінансування на оборону до понад 320 мільярдів гривень.

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