До Борисполя могут начать курсировать частные поезда
Одним из вариантов расширения провозных мощностей на маршруте Киев-аэропорт "Борисполь" (Kyiv Boryspil Express) может быть партнерство с частными предприятиями.
Об этом заявил глава Укрзализныци Евгений Кравцов и отметил, что для маршрута в аэропорт идеальными были бы поезда вместимостью до 500 пассажиров в количестве пяти единиц.
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Они смогли бы обеспечить бесперебойное сообщение.
"Вариантов приобретения такого подвижного состава может быть несколько: партнерство с частными структурами, когда мы используем их поезда, государственное финансирование и собственные средства "Укрзализныци", – сказал Кравцов.
По его словам, один поезд такой комплектации стоит около 9 миллионов евро.
"К тому же уже сегодня должны думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная часть маршрута электрифицирована", – добавил глава "Укрзализныци".
30 ноября из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. Но уже 1 декабря скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в пути.