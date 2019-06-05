До Борисполя могут начать курсировать частные поезда

Одним из вариантов расширения провозных мощностей на маршруте Киев-аэропорт "Борисполь" (Kyiv Boryspil Express) может быть партнерство с частными предприятиями.

Об этом заявил глава Укрзализныци Евгений Кравцов и отметил, что для маршрута в аэропорт идеальными были бы поезда вместимостью до 500 пассажиров в количестве пяти единиц.

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Они смогли бы обеспечить бесперебойное сообщение.

"Вариантов приобретения такого подвижного состава может быть несколько: партнерство с частными структурами, когда мы используем их поезда, государственное финансирование и собственные средства "Укрзализныци", – сказал Кравцов.

По его словам, один поезд такой комплектации стоит около 9 миллионов евро.

"К тому же уже сегодня должны думать, что это должны быть или электропоезда с автономным ходом, или гибридные дизель-электропоезда, поскольку основная часть маршрута электрифицирована", – добавил глава "Укрзализныци".

30 ноября из Киева запустили рельсовый экспресс в Борисполь. Но уже 1 декабря скоростной экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" сломался в пути.