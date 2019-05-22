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      До какого момента можно менять избирательное законодательство: объяснение юриста

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      Верховная Рада провалила законы Зеленского
      Верховная Рада провалила законы Зеленского / 24 канал

      Как только указ президента о роспуске Верховной Рады будет официально обнародован в вестнике президента в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер", начинается избирательный процесс. И неправильно принимать изменения в избирательное законодательство, когда выборы уже начались.

      Об этом 24 каналу рассказала юрист-криминолог Анна Маляр.

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      После официального обнародования указа о роспуске парламента партии начинают формировать списки по старому закону. То есть исходить из того, что проходной барьер 5%, а не 3%. А кандидаты будут подавать документы на регистрацию в ЦИК. Сроки очень сжатые, поскольку кампания досрочная,
      – отмечает Анна Маляр.

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      Когда состоятся выборы в Верховную Раду?
      Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины. Он назначил досрочные парламентские выборы на 21 июля.

      Однако, по словам юриста, украинская политика непредсказуема. Исходя из провалившегося голосования, будет сложно внести предложенные Зеленским изменения в избирательное законодательство. Парламент на них не решился в течение пяти лет работы. ЦИК разъясняет: если выборы начались, то закон нельзя менять.

      Изменения в избирательное законодательство нужны. Если мы будем выбирать новую Верховную Раду по старому законодательству, то получим значительно худший парламент. Уже нет революционного подъема, ситуация более цинична. Есть риск узурпации законодательной власти одной политической силой,
      – убеждена Маляр.

      По мнению специалиста, надо смотреть, когда будет обнародован указ президента. Хотя, похоже, что воли у народных депутатов нет.

      Что предусматривает закон Зеленского?
      Президентский законопроект об изменениях в избирательное законодательство предусматривал пропорциональную систему с закрытыми списками и снижение проходного барьера в Верховную Раду до 3%. Сейчас это 5%.

      В пояснительной записке говорится, что внедрение открытых списков в Раду требует серьезных изменений в системе администрирования выборов. В частности:
      - изменения формы и содержания избирательных бюллетеней;
      - разъяснительной работы среди избирателей об особенностях системы;
      - принятия Центральной избирательной комиссией более 60 постановлений, направленных на внедрение указанной системы;
      - надлежащей подготовки партий и кандидатов к проведению выборов по этой системе.

      Верховная Рада не включила в повестку дня сессии законопроект президента Украины Владимира Зеленского о внесении изменений в избирательное законодательство. За включение в повестку дня проголосовали лишь 127 народных депутатов из 226-ти необходимых. Против проголосовали 17 нардепов, 52 не голосовали, 57 воздержались от голосования.

      Верховна рада
      Как предлагали изменить избирательное законодательство

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Верховная Рада Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Роспуск Рады
      Источник: 24 канал
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